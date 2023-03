Кола се вряза в група хора на летище Кьолн-Бон в Германия

Най-малко 5-6 души бяха ранени днес на летището Кьолн-Бон в Западна Германия, след като шофьор с кола под наем се вряза в група хора, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на германската полиция.

Сред ранените в инцидента са и двама полицейски служители, съобщи говорителят на полицията. ❗️'Suspicious Man' Drives into Several People at Cologne-Bonn Airport in Germany (DW)



The 57-year-old suspect also reportedly injured two officers while resisting arrest before being taken to hospital for psychological analysis. pic.twitter.com/ISaDtzMJV7 — RT_India (@RT_India_news) March 24, 2023

Заподозреният за инцидента е задържан и откаран в болница в град Кьолн. Според полицейския говорител мъжът ще бъде приет в психиатрично отделение.