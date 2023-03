21 са вече жертвите на наводненията в Турция (Видео)

Броят на жертвите при тежките наводнения в окръзите Шанлъурфа и Адъяман (Югоизточна Турция) достигна 21 души, предаде турската телевизия НТВ.

След издирване, продължило дни наред, днес бе открито тялото на младия мъж Емин Ергюн.

Той е бил завлечен с ТИР-а, който е управлявал, от придошлите води на река в района на град Шанлъурфа. Floods sweep through two cities in Turkey hit by earthquakeshttps://t.co/972xfooRw2 pic.twitter.com/qKCE8GUGB5 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 15, 2023

Около 100 души участваха в акцията по издирването на Ергюн.

Тази седмица бяха открити телата на майка и едногодишната й дъщеря, които бяха изчезнали в окръг Адъяман.

Шанлъурфа и Адъяман са сред най-тежко пострадалите окръзи от унищожителните земетресения на 6 февруари.

Днес отново в района се очакват проливни дъждове. Жълт код за очаквани силни валежи с гръмотевици бе издаден за днес за осем окръга - Кахраманмараш, Газиантеп, Адъяман, Малатия, Килис, Шанлъурфа, Диарбекир, Елязъг.