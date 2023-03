ООН предупреди: Танкер, закотвен край Йемен, може да експлодира всеки момент (Видео, снимки)

Танкерът "Сафер", закотвен край бреговете на Йемен, може да потъне или да експлодира всеки момент, съобщават от ООН пред “Скай Нюз”.

Той съдържа над милион барела петрол и е изоставен през 2015 г. Eco warriors spend so much hectoring people they ignore serious actual problems.https://t.co/vIvrJndsIm

Super tanker anchored off Yemen coast is likely to sink or explode at any moment, UN says pic.twitter.com/FooFKJnqPi — The ‘Few’ (@TomSyvret) March 25, 2023

Сега корабът се разпада и има вероятност да предизвика екологична и хуманитарна катастрофа.

„Не искаме Червено море да стане Черно море. Това е древен плавателен съд от 1976 г. Той не само е стар, но и неподдържан. Вероятно ще потъне или експлодира всеки момент”, каза хуманитарният координатор на ООН за Йемен Дейвид Гресли.

Според него дори въпросът „ако“ не важи, а по-скоро „кога“.

Според скорошно моделиране от научното списание Nature Sustainability един нефтен разлив ще отнеме две до три седмици, за да се разпространи чак до Саудитска Арабия, през Еритрея и до Джибути.

Ефектите върху околната среда биха били катастрофални, унищожавайки или увреждайки здрави коралови рифове и защитени крайбрежни мангрови гори. Yémen : un super tanker chargé de pétrole menace de couler, une catastrophe environnementale redoutée https://t.co/uV3SgNxSMI — CNEWS (@CNEWS) March 25, 2023

„Петролният танкер за съжаление се намира близо до много, много здрав коралов риф и чисто местообитание и има много видове морски организми. Биоразнообразието е много голямо в тази област, така че ако петролният разлив стигне до водния стълб, много морски местообитания ще бъдат увредени“, каза професор Хишам Наги по екология в йеменския университет Сана.

От ООН дори закупиха танкер, за да започне спасителна операция, пише bTV.