Северна Корея изстреля 2 балистични ракети (Видео)

Северна Корея изстреля днес в морето край източния си бряг две балистични ракети с малък обсег, предадоха световните новинарски агенции, като се позоваха на южнокорейски военни и японската брегова охрана.

Японската брегова охрана уточни, че два снаряда, за които се смята, че са изстреляни от Северна Корея, са паднали във води извън изключителната икономическа зона на Япония. From Fox News - North Korea fires ballistic missile from its east coast: reports North Korea fires ballistic missile from its east coast: reportshttps://t.co/y4elFhU8C8 — Samantha Cook (@stitcher994) March 27, 2023

Севернокорейските ракети са прелетели на височина 50 км и са имали обсег от около 370 км, предаде БТА.

Южнокорейските военни твърдят, че ракетите са били изстреляни от провинция Северен Хванхе в 7:47 ч. сутринта. Сеул осъди изпитанието като „сериозна провокация“, която заплашва регионалния мир и нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Японският премиер Фумио Кишида нареди да бъде събрана и анализирана информацията за изстрелването, за да се гарантира безопасността на японските самолети и кораби, съобщиха от кабинета му.

За седми път този месец Северна Корея изстрелва ракети, засилвайки военните си демонстрации в отговор на военните учения на САЩ и Южна Корея, отбелязва АП. В сряда Пхенян изстреля няколко крилати ракети, за да тренира тактически ядрени атаки. А в петък съобщи, че е бил тестван нов ядрен дрон за подводни атаки. Същевременно севернокорейският лидер Ким Чен Ун предупреди, че съвместните военни учения на Южна Корея и САЩ трябва да спрат.

Съюзниците приключиха редовните си пролетни учения, наречени "Щит на свободата 23" миналата седмица, но продължават да провеждат обучения, включително учения за десант с участието на американски кораб.

Пхенян отдавна се възмущава от ученията на съюзниците, и твърди, че те са подготовка за инвазия в Севера.

Южна Корея и Съединените щати твърдят, че ученията са отбранителни.