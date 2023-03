6 загинали след стрелбата в училище в САЩ, стрелецът е 28-годишна жена (Видео)

Най-малко три деца и трима възрастни бяха убити при стрелба в частно християнско училище в американския град Нашвил, щата Тенеси. Полицията е застреляла заподозряния, който се оказал 28-годишна жена, предаде Ройтерс.

Полицията получила сигнал за стрелец в частното християнско "Училище на Завета" и отзовалите се полицаи чули изстрели, идващи от втория етаж на сградата, каза пред журналисти Дон Арън, говорител на полицейската служба на Нашвил. Нападателката била въоръжена с най-малко две полуавтоматични винтовки и пистолет, добави Арън. По думите на говорителя двама полицаи открили огън по момичето във фоайето на училището и го застреляли. "На този етап не знаем коя е тя", каза още Арън.

Смъртоносните масови стрелби са често явление в САЩ, но е изключително необичайно нападателят да е от жена, посочва Ройтерс. Само четири от общо 191 масови стрелби, записани в каталога на Проект "Насилие" – неправителствена изследователска организация – са били извършени от жени, предаде БТА.

Тази година в САЩ е имало 89 училищни стрелби. Като училищна стрелба се определя всеки случай, при който е произведен изстрел с оръжие на територията на училище, става ясно от информация от базата данни за училищни стрелби "Кей-12". Миналата година броят им е бил 303, като това е бил рекорд за базата данни, в която се документира информация още от 1970 година.

Трима ученици с огнестрелни рани са били приети в болницав Нашвил, където била констатирана смъртта им, съобщи говорител на болницата. Трима служители от училището също са били убити от нападателката, добави полицията.

Освен убитите, никой друг не е бил прострелян, каза Арън.

Частното християнско "Училище на Завета" е било основано през 2001 г. от Презвитерианската църква на Завета в Нашвил, като там се обучават около 200 деца от предучилищна възраст до шести клас, става ясно от сайта на учебното заведение.