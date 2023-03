Маскиран влезе с взлом в дома на Олаф Шолц

Докато германският канцлер Олаф Шолц беше зает с опитите да запази коалицията си, неидентифициран човек с маска за Хелоуин се опита да проникне в дома му. В неделя вечерта лице, носещо ръкавици, качулка, маска и челник, проникнало в апартаментен комплекс в Потсдам (град, разположен в покрайнините на Берлин), където живее Шолц, съобщи германското издание "Шпигел", цитирайки служители по сигурността и публикувайки скрийншот от записите на камерите за наблюдение на сградата.

Според "Шпигел" лицето се е опитало да проникне в апартамента, след което е избягало от мястото, след като е било забелязано. Olaf Scholz was not at home during the incident, which was caught on surveillance footage



A man wearing what appears to be a Halloween mask broke into the building where German Chancellor Olaf Scholz lives on Sunday, according to media reports. The incident was caught on se… pic.twitter.com/l5eKhW4NLC — Gideon Chrisostomo (@GideonChrisost1) March 27, 2023

Шолц не е бил вкъщи по време на взлома. Той е достатъчно зает с опити да запази единството на коалицията си - съставена от неговите лявоцентристки социалдемократи, Зелените и либералната СвДП - на среща, която е продължила около 20 часа и е завършила без споразумение по няколко нерешени въпроса, съобщи "Политико".

Въпреки че официалната резиденция на германския канцлер е Федералното канцлерство в Берлин, не всички канцлери избират да живеят там. An unidentified person broke into the house in #Potsdam, where Scholz's apartment is located. - Der Spiegel



The #German chancellor was at a meeting at that time. The authorities strengthened the security of his home.



Maybe he just wanted to tell him to send more tanks! pic.twitter.com/1tZaWrneov — TheLazyEuropean (@TheLazyEU) March 27, 2023

По време на мандата си Ангела Меркел живееше в граждански апартамент в центъра на Берлин, с ограничена охрана, предаде dariknews.

Според „Шпигел” след инцидента в жилищния комплекс на Шолц са предприети по-строги мерки за сигурност.