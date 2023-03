Хладилник спаси живота на 9 човека от торнадото в Мисисипи (Видео, снимки)

Хладилник в ресторант в Мисисипи, САЩ, спаси живота на девет души от опустошителното торнадо, което връхлетя щата, предаде Франс прес. Мисисипи след торнадото Снимка: Ройтерс

Когато светлините на заведението й "Chuck's Dairy Bar" започват да примигват, а в далечината се чува тътен, Трейси Хардън разбира, че торнадото, което според прогнозата ще удари малкото й градче Ролинг форк в Мисисипи в петък вечерта, ще бъде много по-опасно, отколкото предполага. Мисисипи след торнадото Снимка: Ройтерс

Жената извиква "Хладилника!" и заедно със съпруга и служителите си се втурва към огромния правоъгълник от сив метал, който в крайна сметка спасява девет човешки живота.

Според властите на южния щат торнадото, което връхлетя Мисисипи в петък вечерта, изминавайки над 150 километра, е причинило смъртта на най-малко 25 души и огромни щети.



На телефона си 48-годишната Трейси Хардън получава съобщения от роднини, които я предупреждават за изключително силно торнадо.

"Той ни избута в хладилника, а аз крещях имената на всички, за да се уверя, че са налице", добавя Трейси, трудно сдържайки емоциите си.

Вятърът е толкова силен, че съпругът й почти губи контрол над вратата, която трябва да държат едва открехната, за да не останат в капан вътре, ако бурята продължи.

"Люлеехме се във всички посоки, хладилникът се движеше, викахме, плачехме, молихме се. И изведнъж просто спря", разказва Хардън.

Съпругът й се опитва да отвори вратата, която изглежда заклещена, докато тя звъни на телефон 911. Останалите викат за помощ с надеждата някой да ги чуе.

Точно в този момент се появява клиентът, за когото готвачката е приготвила пържола непосредствено преди торнадото да връхлети. Мъжът е със счупена ръка, но някак успява да разчисти отломките, запречили вратата на хладилника. "Той я отвори и ни измъкна всички", казва с благодарност Трейси Хардън.

Навън е пустош. Наоколо всички сгради са сринати и изравнени със земята. Двата мотела в близост до ресторанта, които също са били собственост на Трейси и съпруга й, са изчезнали.

"Бог ни спаси, а Трейси Хардън беше неговият инструмент", казва готвачката Барбара Нел Макрейнолдс-Пинкинс.

Как собственичката на ресторанта запазва присъствие на духа и успява да се сети за огромния хладилник, който да им послужи за убежище?

"Чувала съм, че ако сте в ресторант и има хладилник, трябва да влезете в него. Току-що разбрах защо", разказва тя през сълзи.

Трейси Хардън казва, че все още е рано да мисли за последствията, за застраховката, за възстановяване на заведението, предаде БТА.

"Това е най-малкото ни грижа пред лицето на опустошенията", казва тя. "Но това е място, на което със сигурност ще се върнем", допълва собственичката.

Колкото до хладилника: "ще го покрием с бронз, ще го направим целия красив!", казва Трейси през смях. "Той спаси живота ни!"