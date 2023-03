Володимир Зеленски посети два украински града, отвоювани от Русия (Видео)

Украинският президент Володимир Зеленски посети днес два града в северната част на Украйна по повод отвоюването им преди година в боеве, показали, по думите му, че страната ще победи руските нашественици, предаде Ройтерс.

Агенцията се позовава на публикувани в интернет от президентската канцелария видеокадри от посещението на Зеленски в Охтирка и Тростянец в Сумска област.

Това е шестата област, посетена от президента през изминалата седмица, като някои от посетените градове са близо до фронтовата линия, отбелязва Ройтерс, допълвайки, че посещенията си Зеленски осъществява на фона на засилващи се очаквания за украинска контраофанзива. На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – наших героїв, усіх українців та українок. Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим за всю нашу державу – державу Україна. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен. Вільних весен! ____ It is an honor for me today to confer the honorary title of Hero City, Defender City, Victor City upon Okhtyrka. In the Sumy region, in our Okhtyrka, we honor the true Cossack courage and indomitability of our people - our heroes, all Ukrainians. Those who fought here for their city, for their land and, therefore, for our entire state. Those who destroyed the Russian convoys here and, thereby, disrupted the entire enemy plan against Ukraine, against the Ukrainian people. Those who helped each other here, in Okhtyrka, in neighboring cities, towns and villages in the spring of last year - and thereby won back time for many Ukrainian springs from the enemy. Free springs! #МістаГероїв Публикувахте от Володимир Зеленський в Вторник, 28 март 2023 г.

"Тези дни, тези седмици отбелязваме годишнината от освобождаването на нашите градове и общини в северните ни райони", каза Зеленски пред малка група военнослужещи и цивилни граждани на железопътната гара в Тростянец, след което раздаде медали.

Руските сили нахлуха в Сумска област, която граничи с Русия, в началото на инвазията през февруари 2022 г. Те бяха изгонени от региона след около месец окупация, която беше посрещната с ожесточена съпротива.

Разпространените онлайн видеокадри показват силно разрушени сгради в посетените от Зеленски градове. Според украински представители териториите близо до границата все още редовно се подлагат на руски артилерийски обстрел и въздушни удари.

"Нашият народ доказа, че този окупатор ще бъде победен от нас, от нашия морал, от нашия украински характер. Нашият народ доказа това, нашите воини го доказаха", написа Зеленски в "Телеграм" наред с видеокадрите от посещението му в украинския град Суми.

Руската инвазия буксува от месеци заради ожесточени боеве по източния фронт, предаде БТА. Командващият сухопътните сили на Украйна миналата седмица каза, че украинска контраатака ще има "много скоро".