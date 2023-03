Стрелецът от Нашвил, който уби три деца и трима възрастни в християнско училище в понеделник, е имал 7 оръжия, скрити в дома на родителите си.

28-годишният Одри Хейл е направил карта на училището, което атакува и е извършил подробно наблюдение преди да извърши масовата стрелба.

Стрелецът не е бил под наблюдение на полицията, но се е знаело, че има психично заболяване, предаде БНТ.