Гепардчета от изчезнал през 1952 г. вид се родиха в Индия (Видео)

Индия обяви, че женска, която е сред осемте гепарда, "командировани" от Намибия, е родила четири малки. Гепардчетата се появяват на бял свят десетилетия след като през 1952 г. видът им е обявен за изчезнал в страната, предаде Франс прес.

Министърът на околната среда на Индия Бхупендер Ядав публикува в Туитър снимка и видео на малките гепарди, окачествявайки събитието като "съществено".

Премиерът Нарендра Моди също използва социалната мрежа, за да приветства "прекрасната новина", предаде БТА.

Според съобщения в местни медии се очаква в скоро време да роди втора женска от пристигналите от Намибия гепарди, които бяха повторно въведени в Индия миналата година. 4 #cheetah cubs are born in India after decades!#KunoNationalPark in #MadhyaPradesh has welcomed first baby cheetahs as part of Project Cheetah.



В началото на тази година още 12 гепарда пристигнаха от Южна Африка, за да попълнят първия "набор".

Съобщението за раждането на четирите гепардчета идва няколко дни след смъртта на един от намибийските гепарди в Националния парк Куно - природен резерват на 320 километра южно от Делхи. Животното почина от бъбречна недостатъчност.

Азиатският гепард е обявен официално за изчезнал в Индия през 1952 г.

Смята се, че махараджа Раманудж Пратап Сингх Део е убил последните три екземпляра, отчетени при преброяване в Индия в края на 40-те години на миналия век.

Малък брой представители на този подвид, който някога е бродил из Близкия изток, Централна Азия и Индия, днес се срещат в Иран.

Изчезването на гепарда в Индия се дължи главно на ловците, поблазнени от ценната му светлокафява козина с характерни петна, но също така и на загубата на местообитание.