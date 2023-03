Два военни хеликоптера се сблъскаха в САЩ

Очаква се няколко души да са загинали след катастрофа на хеликоптер на армията на Съединените щати в окръг Триг, Кентъки, пише Би Би Си.

Губернаторът на щата Анди Бешир заяви, че това е "тежка новина" и че се очаква да се потвърждават смъртни случаи.

Според съобщения в местните медии инцидентът е станал около 21:35 ч. местно време и е възможно да са загинали до девет души.

Местните военни потвърдиха, че именно техни хеликоптери са участвали в катастрофата.

Two HH60 Black Hawk military helicopters crashed in Kentucky while on a training flight.



According to media reports, nine people died.



The reasons for the crash are still unknown.



-The New York Times pic.twitter.com/si4iVsZU19 — MARIA (@its_maria012) March 30, 2023

В изявление за Би Би Си говорител на военната база "Форт Кембъл" заяви, че два хеликоптера HH60 Blackhawk са се разбили по време на рутинна тренировъчна мисия.

"Състоянието на членовете на екипажа към момента не е известно. В момента командването е съсредоточено върху грижата за военнослужещите и техните семейства", заявиха те.

Засегнатите хеликоптери са от състава на 101-ва въздушнодесантна дивизия (Air Assault). Инцидентът се разследва, предаде bTV.