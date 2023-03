Влак дерайлира в Минесота и се запали (Видео)

Влак, превозващ етанол, дерайлира край Реймънд, щата Минесота. При инцидента няколко вагона са избухнали в пламъци, което е наложило евакуацията на жителите, живеещи близо до мястото на катастрофата.

Офисът на шерифа на окръг Кандийохи е уведомен за дерайлирането на влака около 1 часа сутринта местно време.

Според първоначалната информация, 22 вагона от композицията, които са превозвали „смесени товари, включително етанол и царевичен сироп“, са дерайлирали, се казва в изявление на BNSF Railway. Няколко от тях са се запалили, съобщиха от шерифската служба. 🚨#BREAKING: Train carrying Ethanol has Derailed causing it to explode Prompting Immediate Evacuation Orders for Residents within Half-Mile Radius ⁰

Създадена е зона за евакуация в радиус от 800 метра около мястото на катастрофата и служителите на реда и персоналът на EMS помагат за извеждането на гражданите от района.

До момента няма съобщения за пострадали в резултат на инцидента, предаде bg-voice. Причината за дерайлирането се разследва, се казва в изявление на железопътната компания BNSF.