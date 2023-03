Известният пътешественик Беър Грилс става първият британски посланик на кампанията "Да възстановим Украйна". Това стана ясно от пост на Зеленски в неговия фейсбук профил.

Грилс стана първият британски посланик на официалната платформа за набиране на средства в Украйна UNITED24, който има за задача да популяризира кампанията "Да възстановим Украйна".

"Беър Грилс подкрепя Украйна още от първите дни на пълномащабната война. След една година съпротива срещу руската инвазия подкрепата на хора като него е много важна. Заедно с други посланици той ще помогне за разпространяването на истината за войната и ще обедини света около подпомагането на Украйна", написа още Зеленски в своя пост. The famous British traveler Bear Grylls became the first British ambassador of UNITED24 and will promote the "Rebuild... Публикувахте от Володимир Зеленський в Сряда, 29 март 2023 г.

През 2017 година прочутият Беър Грилс и екипът му посетиха и България, като извършиха груби нарушения по време на заснемането на предаване в защитения Национален парк "Рила".

“Летя над планината Рила. Тук са най-високите върхове на целия Балкански полуостров. Теренът долу е ужасен. Има назъбени скали и стотици ледени езера. Ще бъде трудно.” Това бяха първите думи на Беър Грилс в предаването му в България, докато прелита с хеликоптер над Рила.

На 25 и 26 юни британският експерт по оцеляване идва у нас заедно с професионалния латино танцьор Дерек Хъф. Двамата минават през опасни пропасти и скали на над 2000 м височина.

Впускат се в лов на жаби. “Когато откъснеш главата и извадиш вътрешностите, я сваряваш и я изяждаш. Костите хрускат много приятно”, казва Грилс в предаването, докато държи една от жабите за крака.

По време на снимките двамата оцеляващи палят и лагерен огън, за да сготвят уловените земноводни. Междувременно, за да стигнат по-бързо до крайната точка дори преплуваха едно от ледените езера на Рила.

За нарушенията екипът на Грилс плати глоба в размер на 12 800 лева.