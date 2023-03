Продават на търг рядък скелет на тиранозавър рекс в Швейцария

Скелет на гигантски тиранозавър рекс беше изложен публично вчера в Швейцария – месец преди да се състои търгът, на който скелетът ще бъде продаден, съобщи Ройтерс.

Едрият хищник, наречен „TRX-293 Тринити“, ще бъде продаден на търг в Цюрих на 18 април. Очаква се да бъде закупен на цена между 5 милиона и 8 милиона швейцарски франка.

Динозавърът е висок 3,9 метра и дълъг 11,6 метра. Това е едва третият скелет на тиранозавър рекс в света, който е бил продаван на търг някога, но е първият такъв случай в Европа.

„Името на този скелет е „Тринити“, защото е изграден от три животни, всяко от които беше открито в САЩ“, каза собственикът на акционерката къща Сирил Колър.

Числото в името на динозавъра пък препраща към броя кости в скелета му – двеста деветдесет и три.

Според Колър, вероятно купувачът ще бъде частно лице. Сигурен е обаче, че хората все пак ще имат възможността да видят скелета в бъдеще.

По думите на Ханс Якоб-Сибер, палеонтолог от Музея на динозаврите „Аатал“ в Швейцария, откритията на вкаменелости от вида тиранозавър рекс са изключително редки. Rare T-Rex skeleton to be auctioned in Switzerlandhttps://t.co/IeFfTYYwdC#TRex #dinosaurskeleton #skeletonauction #TyrannosaurusRex — Awara Musafir (@AwaraMusafir18) March 30, 2023

„Това не е отливка или копие, ами оригиналът. Има много, много малък брой такива“, каза Сибер за Ройтерс. „Всъщност до около 1970 или 1980 г. е имало по-малко от дузина тиранозаври, като повечето от тях вече са били изложени в музеи в Съединените щати“, добави той.

Почти всички останали вкаменелости на тиранозаври рекс се съхраняват в музеи. Това означава, че, когато скелет бъде обявен за продажба, интересът към него ще е огромен, предаде БТА.

Други два тиранозавъра рекс, открити в Северна Америка, също бяха продадени през 1997 г. и 2020 г. Динозаврите, наречени Сю и Стан, бяха купени съответно за 8,4 милиона и 31,8 милиона долара.