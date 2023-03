9 са загинали при катастрофата на 2 военни хеликоптера в САЩ

Девет души са загинали при сблъсък на два военни хеликоптера "Блек хок" в американския щат Кентъки, предаде Асошиейтед прес, като се позова на говорител на американската армия.

Нондис Търман, говорител на американската военна база Форт Кембъл, заяви тази сутрин, че хеликоптерите са се сблъскали снощи по време на тренировъчна мисия. В изявление от базата потвърдиха медийни съобщения за случилото се и уточниха, че сблъсъкът е станал в Триг каунти, на около 50 километра от военната база Форт Кембъл. По случая е започнало разследване. Two HH60 Black Hawk military helicopters crashed in Kentucky while on a training flight.



According to media reports, nine people died.



The reasons for the crash are still unknown.



