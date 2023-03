След Москвич и руските "лади" стават китайски (Видео)

Автомобилите от поточната линия на бившия завод на Nissan край Санкт Петербург ще бъдат пуснати през втората половина на 2023 г. Предвижда се в това да помогнат китайски партньори. Процесът на формализиране на сделката между Nissan и АвтоВАЗ за придобиване на индустриалните активи на алианса Renault-Nissan в Русия е към своя край.

Големият завод за сглобяване на автомобили край Санкт Петербург вече е държавна собственост, като сделката е сключена за 1 евро с плащане в рубли по обменния курс в деня на плащането.

В същото време Nissan си запазва правото да изкупи обратно бившите си производствени активи в рамките на шест години, ако руското правителство даде одобрението си. Но дотогава в този завод ще се произвеждат "лади", но те, по подобие на новия Москвич, ще са китайски.

"Заедно с партньори от приятелски Китай, АвтоВАЗ се готви да започне производство на автомобили Lada в бившия завод на Nissan в Санкт Петербург, като това ще се случи през второто тримесечие на тази година. Компанията възнамерява да произвжда няколко нови модела под марката Lada в търсените сегменти C и D", се съобщава в официалното изявление на АвтоВАЗ.

Коя китайска марка е станала партньор на АвтоВАЗ и кои модели ще се произвеждат в Русия, все още не е известно, като руснаците пазят пърна тайна. Спекулира се обаче, че един от първите проявили интерес към завода край Санкт Петербург е китайският държавен автомобилен концерн FAW (First Automotive Works), пише "Факти".