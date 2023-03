Повдигат обвинения срещу Доналд Тръмп

Бившият американски президент Доналд Тръмп беше призован да се яви пред прокурор във вторник, каза днес неговият адвокат пред Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това се случва, след като Голямо съдебно жури обвини милиардера републиканец, че е купил мълчанието на порноактриса през 2016 г. pic.twitter.com/3mGeW1QmJf — Alvin Bragg (@ManhattanDA) March 30, 2023

„Очакваме обвинителният акт да бъде прочетен във вторник“, каза в имейл адвокатката му Сюзън Нечлес, без да дава повече подробности.

Повдигането на обвинения за криминално престъпление на бивш американски вицепрезидент е безпрецедентен исторически факт. Donald Trump's lawyers are negotiating the terms of his arrest, as he claims "political persecution" - follow live https://t.co/moNQw516MU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 30, 2023

Тръмп осъди в изявление „политическото преследване и намеса в президентските избори през 2024 г.“.

Бившият стопанин на Белия дом, който мечтае отново да влезе там през 2024 г., е официално обвинен от прокурора на Манхатън Алвин Браг, по разследване за плащане точно преди президентските избори през ноември 2016 г. на 130 000 долара за мълчанието на порноактрисата и режисьор Сторми Даниълс по повод компрометиращ го сексуален контакт с нея през 2006 г. I’m standing outside the Manhattan DA’s office in New York City right now and there is literally no one here except police and the media. No protesters. No Trump supporters. Pretty much silence. Watch this depressing crowd size below 👇 pic.twitter.com/qTmvsKXZmP — Victor Shi (@Victorshi2020) March 30, 2023

„Свързахме се с адвоката на Тръмп тази вечер, за да координираме предаването му на окръжния прокурор на Манхатън за изслушване по обвинение“ в съда, каза в изявление говорител на местната прокуратура, след като Голямо съдебно жури - граждански съдебен състав с разследващи правомощия, който работи ръка за ръка с прокурорите - гласува за повдигане на обвинение срещу бившия президент, предаде БТА.