Най-малко 6 руски ракети поразиха Харков (Видео)

Най-малко шест руски ракети са поразили тази вечер украинския град Харков, а местни служители още установяват размера на щетите и дали има жертви, съобщи областният губернатор Олег Синегубов, цитиран от Ройтерс.

Русия от месеци прибягва до удари с ракети и дронове срещу най-различни цели в Украйна в опит да извади от строя критичната инфраструктура, посочва Ройтерс.

"Врагът отново атакува Харков. Най-малко шест ракети са поразили града", написа Синегубов в Телеграм.

Според предварителна информация Русия е използвала ракети С-300, допълни губернаторът.

Ракетите са изстреляни от Белгородска област в Южна Русия, каза Синегубов. Белгород е граничен руски град, намиращ се северно от Харков, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.