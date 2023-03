Два влака дерайлираха в Швейцария, има ранени

Два влака дерайлираха при отделни инциденти в Швейцария днес. Общо над 10 души бяха ранени, предаде АП, като се позова на полицията.

Причина за злополуките са силните ветрове и дъждове в малката алпийска страна. Switzerland faced two separate train derailment incidents in which several people have been reported to be hurthttps://t.co/ojelzyFwFL — WION (@WIONews) March 31, 2023

Инцидентите са станали в Люцерн и Бюрен цум Хоф, близо до швейцарската столица Берн.

Говорителка на полицията в Бюрен цум Хоф каза, че са ранени 12 души - 9 възрастни и 3 деца. Един от тях е пострадал сериозно. Няколко човека са ранени при дерайлирането на другия влак - до град Люцерн. Several people have been hurt in two separate train derailments, both in northwestern Switzerland, north of the capital Bern, police saidhttps://t.co/6SFfwmzCFT — Hindustan Times (@htTweets) March 31, 2023

Железопътните линии, на които са станали инцидентите, са затворени за движение, предаде БТА.