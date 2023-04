"Газпром" подарил сграда за 264 млн. евро на любовницата на Путин да си прави школа по художествена гимнастика

"Газпром" е подарил сграда за 264 милиона евро на академията на любовницата на Владимир Путин - Алина Кабаева, разкрива разследване на "Можем да обясним". Putin and gymnast and alleged mother of his children Alina Kabaeva live together in a residence in Valdai and use Putin's funds from the Cyprus offshore company Ermira Consultants - project "Project" :)

I guess Ermira Consultants need to be sanctioned! #SanctionErmiraConsultants pic.twitter.com/9tiPHS66zr — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) February 28, 2023

Академията на Кабаева "Небесна грация" се намира в сграда, която се намира на федералната територия "Сириус". През октомври 2022 г. сградата става собственик на "Газпром инвестгазификация". След месец е прехвърлена на "Фонд за подкрепа на социалните инициативи на "Газпром" и в януари 2023 г. сградата с оценка от 2,2 милиарда рубли е прехвърлена на "Академия по художествена гимнастика".

"Академия по художествена гимнастика" е създадена три седмици преди придобиването на собствеността. Директор е двукратната шампионка на СССР Татяна Сац (Коленикова). Краен собственик обаче се явява "Небесна грация" на Кабаева.

Академията ще развива хотелски бизнес, производство на филми, управление на имущество, организация на конференции и дори медицина.

На сайта на "Небесна грация" се казва, че зданието е 41 000 квадратни метра застроена площ с 144 стаи, басейн със SPA-зона и кинотеатър. Отделно има център по спортна медицина и ресторант.

През 2022 г. The Wall Street Journal написа, че Кабаева е родила минимум три деца на Владимир Путин. Според центъра "Досие" поне от 15 години близки на Путин бизнесмени я финансират.