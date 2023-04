Климатични активисти боядисаха в черно водата на емблематичен фонтан в Рим (Видео, снимки)

Климатични активисти изляха черна боя в монументален фонтан на площад "Испания" в италианската столица Рим по време на поредната им протестна акция, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Трима активисти от групата "Последно поколение" изсипаха течен въглен във фонтана Баркача, бароков шедьовър, датиращ от 17-и век и разположен в подножието на прочутите "Испански стъпала". Активистите казаха, че чрез тази акция са искали да илюстрират сценария за края на света. Climate activists in Italy turned a Baroque-style fountain at the foot of Rome's Spanish Steps black on Saturday, in a protest they said evoked an "end of the world" scenario.pic.twitter.com/qlmV8j3Xux — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) April 1, 2023

Фонтанът във форма на лодка е проектиран от прочутия италиански скулптор Пиетро Бернини. Climate activists dye water black in Rome's Barcaccia fountain https://t.co/Qkf1ZbA1Vv pic.twitter.com/il6IBvF67R — italian (@Italian) April 1, 2023

Според активистите светът се е запътил, натискайки с все по-голяма сила педала за скоростта, към своята гибел. Сушите се редуват с опустошителни наводнения, които ще сложат край на живота на Земята, допълва групата "Последно поколение".

Организацията в последно време зачести със зрелищните си протестни изяви в европейски страни с цел привличане на вниманието върху климатичните промени. Активистите й заляха със супа, с картофено пюре или с миеща се боя различни обекти от историческото наследство или произведения на изкуството в музеи в европейски градове.

Фонтанът Баркача е поръчан от папа Урбан Осми през 1623 г., като част от папски проект на всеки голям площад в Рим да има фонтан.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери днес отиде да види какво се е случило с фонтана след "климатичния протест". Той каза, че ще говори с италианския министър на културата Дженаро Санджулиано дали тримата климатични активисти, които бяха арестувани, ще могат да бъдат съдени за нанасяне на щети на културно наследство.