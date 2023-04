Какво разкриват червените астероиди на Нептун за Слънчевата система?

Учените са забелязали, че някои от астероидите на Нептун са наситено червени, което вероятно разкрива какви са били те в ранните дни на Слънчевата система.

Нептун е известен с яркосиния си цвят, но астероидите, които обикалят близо до него, определено не са.

Международен екип от астрономи наскоро надникна в тях и установи, че всички те имат някакъв нюанс на червеното - много по-червено от повечето астероиди в Слънчевата система.

Нептуновите троянци са облак от астероиди, чиято орбита около Слънцето е успоредна на тази на Нептун. Те висят в гравитационно стабилните точки между Нептун и Слънцето или между Нептун и планетата джудже Плутон. Открити за първи път през 2001 г., по-малко от 50 от тези скалисти тела са описани до момента, пише Вести.бг.

Причината за това не е, че нептуновите троянции са редки; вероятно защото е трудно да се забележат космическите скали, които са толкова малки и далеч.

Тези астероиди обикновено са с диаметър от 50 до 100 километра и орбитират на разстояние от 4,5 милиарда километра от Слънцето.

Преди това изследване астрономите бяха изследвали само една дузина от тези астероиди и трябваше да използват някои от най-големите и най-мощните телескопи на Земята, за да го направят.

„В нашата нова работа ние удвоихме извадката от нептунови троянци, изследвани с големи телескопи“, каза в изявление Брайс Болин, астроном от Центъра за космически полети Годард на НАСА и водещ автор на изследването.

Екипът на Болин синтезира данни, събрани от четири телескопа - телескопа Palomar Observatory в Калифорния, телескопите Gemini North и South в Хавай и Чили и телескопа Keck в Хавай - в продължение на две години.

Изследователите проследиха 18 нептунови астероида и анализираха цвета им. Те установиха, че повечето са значително по-червени, включително четири, които са изключително червени.

Този пурпурен цвят показва, че Нептуновите астероиди са богати на летливи съединения като амоняк и метанол. Ледовете, направени от тези химикали, са много чувствителни към топлина и бързо се превръщат в газ, когато бъдат изложени на достатъчно слънчева радиация. Поради това астрономите очакват астероидите, които са по-близо до Слънцето, да имат много по-малко червен оттенък; техният амоняк и метанол вече са изкипели. Rare red asteroids around #Neptune could reveal the secrets of the early solar system.

Rare red asteroids around #Neptune could reveal the secrets of the early solar system.

Astronomers took a peek at Neptune's Trojan asteroids & found that they seem to be some shade of red, far redder than most asteroids in the SS

Разбира се, изследователите са наблюдавали нещо като омбре прогресия на червените астероиди, започвайки с плочести сиви скали във вътрешната слънчева система и достигайки до тъмночервено отвъд орбитата на Плутон.

Вероятно някои от най-червените астероиди на Нептун са се образували още по-далеч от Слънцето в ранните дни на Слънчевата система, преди да мигрират навътре и да бъдат хванати в орбитата на Нептун, добавят изследователите.

Изучаването им може да отвори прозорец към това как са се формирали астероидите в ранната Слънчева система и как се е променил съставът им през последните 4,6 милиарда години.