25 са пострадали при взрива в кафене в Санкт Петербург (Видео, снимки)

Известен руски военен блогър на име Владлен Татарский е бил убит, а други 25 души са пострадали при взрив в кафене в руския град Санкт Петербург. До момента няма информация каква е причината за експлозията. Според руски медии кафенето е било собственост на шефа на частната армия "Вагнер" Евгений Пригожин. 🇷🇺

The moment of the cafe explosion in Saint Petersburg

Military blogger Vladlen Tatarski was killed in this terrorist attack. pic.twitter.com/ZguCPXKcAE — Spriter (@Spriter99880) April 2, 2023

В заведението е имало "творческа патриотична вечер", в която Татарски е бил главно действащо лице. Смята се, че момиче, дошло на събирането, вероятно е внесло взривното устройство, отнело живота на блогъра. Вероятно то е било укрито в дървена фигурка, която е била подарена от младата жена на Татарский, предаде NOVA.

Владлен Татарский, чието истинско име е Максим Фомин, е известен персонаж в руската военна блогосфера. Той беше на 40 години и имаше половин милион последователи в канал си в Telegram. Татарский беше изявен привърженик на руската инвазия в Украйна и е предавал от фронтовата линия. Той стана известен след като публикува видео от Кремъл, в което казва "Ще победим всички, ще убием всички, ще ограбим всички, както е необходимо и както ни харесва!".

СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс