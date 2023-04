Френска министърка позира за корица на "Плейбой"

Може ли позирането за "Плейбой" да бъде феминистки акт? Френска министърка смята, че да - и защити решението си да се появи облечена на корицата на известното списание, предаде АФП. 40-годишната авторка на феминистки книги Марлен Шиапа, министър на социалната икономика и асоциациите, неведнъж е разгневявала десните с противоречивите си позиции. Но този път дори министър-председателят и левите смятат, че Скиапа е допуснала грешка.

Министърката позира за фотосесия в "Плейбой", придружена от 12-странично интервю с теми правата на жените и гейовете, както и на абортите. "Защитавам правото на жените да правят каквото искат с телата си: навсякъде и по всяко време", написа Шиапа в Twitter. "Във Франция жените са свободни. Независимо дали това дразни тесногръдите и лицемерите, или не".

France’s moronic government strikes again:



Marlène Schiappa, 🇫🇷 Secretary of State to the Prime Minister, in charge of the Social and Solidarity Economy and Associative Life, poses on the front page of Playboy. pic.twitter.com/Jdp5CVag2y — Daniel Foubert 🇵🇱 (@d_foubert) April 2, 2023

Решението раздразни някои нейни колеги в правителството, което се бори със стачки и все по-ожесточени демонстрации срещу плановете за вдигане на пенсионната възраст с две години.

Премиерът Елизабет Борн, едва втората жена, заемаща този пост, се обадила на Скиапа, за да ѝ каже, че това "изобщо не е подходящо, особено в настоящия период", заяви пред АФП неин помощник. Депутатката от групата на Зелените и колежка на активистката за правата на жените Сандрин Русо, която е откровен критик на центристкото правителство, попита: "Къде е уважението към френския народ?" "Женските тела трябва да могат да се показват навсякъде, нямам проблем с това, но има социален контекст", допълва тя.

Скиапа е била "най-съвместимата" с "Плейбой" от правителствените министри, "защото е привързана към правата на жените и е разбрала, че това не е списание за стари мачовци, а може да бъде инструмент за феминистката кауза", казва пред АФП редакторът на списанието Жан-Кристоф Флорентин. "Плейбой" не е списание за мека порнография, а тримесечен mook (смесица от книга и списание) от 300 страници, който е интелектуален и в крак с модата", добави той и призна, че все още има "няколко разсъблечени жени, но те не преобладават на страниците".

Първият брой на сп. "Плейбой" излиза в САЩ през декември 1953 г. с прочутата снимка на Мерилин Монро на корицата. През следващата година списанието публикува като подлистник романа на Рей Бредбъри "451° по Фаренхайт". То оказва силно влияние върху сексуалната революция през 60-те години на XX век, пише "Сега".

Излизало е на различни езици и с локализирано съдържание в над 20 страни на Америка, Европа и Азия. През цялата му история собственик и главен двигател на изданието е Хю Хефнър, който почина през 2017 г. Година преди смъртта му "Плейбой" смени концепцията и се отказа от дибидюс голотата на страниците си.

В България мъжкото списание се издаваше от 2002 до 2020 г. В САЩ последният печатен брой излиза на 17 март 2020 г.