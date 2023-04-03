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Украйна си върна още 12 от руски плен, сред тях петима тежко ранени (Видео)

Тони Маскръчка

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Украйна върна още 12 свои граждани от руски плен, включително петима тежко ранени. СНИМКА: Координационен щаб за лечение на военнопленници

Украйна върна още 12 свои граждани от руски плен, включително петима тежко ранени, съобщават от Координационния щаб за военнопленници.

Освободени от плен са 12 украинци: 10 военни и двама цивилни. Те са били заловени в боевете край Бахмут, селата Опитное и Орехово-Василевка в Донецка област, близо до Кременная и Червоноповка в Луганска област.

Върнаха се и двама цивилни, взети като заложници от село Липци, Харковска област и Мариупол.

Посочва се, че освободените военни принадлежат към Въоръжените сили на Украйна, по-специално 518-и отделен батальон със специално предназначение, 25-а отделна въздушнодесантна Сичеславска бригада, 95-а отделна десантно-щурмова бригада, 93-та отделна механизирана бригада „Студен Яр“. “, 56-а отделна мотопехотна мариуполска бригада, 57-ми отделен стрелкови батальон.

Украйна върна още 12 свои граждани от руски плен, включително петима тежко ранени. СНИМКА: Координационен щаб за лечение на военнопленници

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