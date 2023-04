НАСА представи първия лунен екипаж от половин век насам (Видео, снимки)

НАСА представи днес четиримата астронавти, които ще летят до Луната до края на следващата година, като екипажът включва една жена и трима мъже, предаде Асошиейтед прес.

Тримата американци и един канадец бяха обявени на церемония в Хюстън.

"Това е екипажът на човечеството", каза ръководителят на НАСА Бил Нелсън.

Четиримата астронавти ще бъдат първите, които ще летят с капсулата "Орион". По план тя ще бъде изстреляна с ракета "Ес Ел Ес" (Space Launch System) от космическия център "Кенеди" не по-рано от края на 2024 г.

Екипажът няма да кацне или дори да навлезе в лунна орбита, а по-скоро ще лети около Луната и ще тръгне обратно към Земята - прелюдия към кацане на естествения спътник на нашата планета от други двама астронавти. Това обаче се очаква да стане година по-късно.

За командир на мисията е определен Рийд Уайзман, а към него ще се присъединят: Виктор Гловър, американски авиатор от африкански произход; Кристина Кох, която държи световния рекорд за най-дълъг космически полет, осъществен от жена; и канадецът Джереми Хансън. Всички са ветерани с изключение на представителя на Канада.

"Това е голям ден. Имаме какво да празнуваме и това е много повече от четирите имена, които бяха обявени", каза Гловър.

Това е първият лунен екипаж, който включва жена и астронавт, който не е от САЩ, както и първият екипаж по програмата "Артемис" ("Артемида") на НАСА за завръщане на Луната. В края на миналата година капсула "Орион" направи дългоочакваната генерална репетиция.

По време на мисията "Аполо" САЩ изпратиха 24 астронавти на Луната от 1968 до 1972 г. Дванадесет от тях кацнаха там. Всички те бяха военни пилоти изпитатели, с изключение на Харисън Шмит от "Аполо 17" - геолог, който сложи край ерата на лунните кацания заедно с покойния Юджийн Сърнън.

Ако предстоящата 10-дневна лунна мисия премине добре, НАСА има за цел да приземи двама астронавти на Луната до 2025 г., предаде БТА.

Американската космическа агенция състави екипажа на "Артемис" от 41 активни астронавти. Канада имаше четирима кандидати.