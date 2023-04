Сняг и силен вятър на Западните Балкани (Видео, снимки)

Снеговалежи и силен вятър, необичайни за пролетта, обхванаха по-голямата част от Западните Балкани днес, предаде Ройтерс.

В Централна Сърбия автобус излезе от пътя, покрит със сняг, в резултат на което 18 човека са леко ранени, предаде сръбската национална телевизия РТС.

В столицата Белград две момичета са били ранени при падането на клон, натежал от тежкия мокър сняг.

Сръбският метеоролог Неделко Тодорович отбеляза, че снеговалежите не са необичайни за април, а снежната покривка рядко се задържа. Heavy snow in Romania so far ❄️ #snowtravel pic.twitter.com/zeb2I1aHPQ — Slow Travel Berlin (@slowberlin) April 4, 2023

„Ако погледнете данните от последните 100 години, за 11-и път през април вали сняг в Белград; дебелината на снежната покривка е над 14 сантиметра - най-дебелата, регистрирана досега“, коментира Тодорович, цитиран от Ройтерс. Springtime snow and gusts sweep across Balkans https://t.co/RSZj0ZNmor — Devdiscourse (@Dev_Discourse) April 4, 2023

Редица планински пътища в Сърбия са блокирани от снега, който на места е с дебелина 40 сантиметра. Електричеството в няколко села е прекъснато, съобщи отделът за спешни случаи на вътрешното министерство, цитиран от Ройтерс. A severe snow event is taking place in Romania today, especially in the mountainous areas ❄️



The highest depth of snow is in Balea Lac, 256 cm at 8 am local time today.



#SpringSnow #AprilSnow pic.twitter.com/9VABHNOmkZ — Thunder26 (@Thunder261) April 4, 2023

Отделът предупреждава и за възможни наводнения около коритата на отделни реки, заради топенето на снеговете, което се очаква в следващите дни.

В Хърватия и Черна гора силни ветрове спряха движението на фериботи по адриатическото крайбрежие. Хърватските власти са спрели трафика по някои крайбрежни пътища, предаде БТА.

Косовските власти предупредиха гражданите в столицата Прищина да избягват посещенията в градските паркове, заради опасност от падащи клони.

Силен снеговалеж е регистриран и в Босна и Херцеговина.