Полша ще изпрати 14 изтребителя МиГ-29 на Украйна (Видео)

Полша ще изпрати 14 изтребителя МиГ-29 на Украйна, заяви полският президент Анджей Дуда по време на официалното посещение на украинския му колега Володимир Зеленски във Варшава.

„Четири МиГ-29, които останаха на съхранение, бяха предадени на украинските въоръжени сили през последните месеци. Сега се предават четири МиГ-а, така че общо осем. Готови сме да дадем още шест, които в момента се подготвят. Предполагаме, че те ще могат да бъдат предадени скоро“, каза полският президент.

Украинският президент Зеленски пристигна с влак в Полша, съобщи Ройтерс. При пристигането си той бе облечен с черен пуловер с украинска емблема, маслиненозелени панталони и ботуши.