Сблъсъци с полицията при протестите във Франция срещу пенсионната реформа (Видео, снимки)

Десетки хиляди участваха днес в поредните протести срещу пенсионната реформа във Франция, прокарвана от правителството на президента Еманюел Макрон, предаде ДПА.

В Париж, Лион и Нант този следобед избухнаха размирици след неуспешните преговори вчера относно реформата между кабинета в Париж и водещите френски профсъюзи. France 🇫🇷



Protests continue to take place across France against Macron's pension reform (and many other issues). Just look at the scale of the protests in Toulouse.pic.twitter.com/4j368gEe0D — James Melville (@JamesMelville) April 6, 2023

Съобщава се, че демонстранти са прекъснали частично достъпа до зони от парижкото летище "Шарл де Гол". В различни райони на Париж бяха блокирани улици. Протестиращи окупираха входовете на сградите на университети във френската столица. Things are heating up in France.



Pension reform protesters invaded BlackRock headquarters in Paris. pic.twitter.com/UEmlvuBraa — Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) April 6, 2023

Противници на пенсионната реформа нахлуха в сграда в Париж, в която се намират офисите на френския клон на американската финансова корпорация "БлекРок" (Blackrock). На видеозаписи от инцидента се виждат част от нахлулите, които скандират, докато служители на инвестиционната компания са се събрали край тях и ги гледат. JUST IN 🚨 Pension reform protesters invade Paris BlackRock building



pic.twitter.com/6OwDLaEzYj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 6, 2023

Протестиращи влязоха в схватка с полицията в центъра на френската столица, като хвърляха камъни и бутилки срещу служителите на реда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Френски медии, цитирани от ДПА, съобщават, че при протестите в Лион са били нанесени щети на магазини, а в Нант полицията е използвала сълзотворен газ по време на сблъсъци с демонстранти.

Реформата, която провокира днешните протести, предвижда повишаване на пенсионната възраст във Франция от 62 на 64 години. Освен това в нея е заложено и увеличаване на минималните пенсии в страната до около 1200 евро.

Франция е една от развитите държави с най-ниска възраст за право на пенсиониране. Тя отделя повече пари в сравнение с много от останалите държави за пенсии, като през 2021 г. средствата се равняват на 13,8 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, информира онлайн порталът statista.com.

Протести срещу пенсионната реформа във Франция СНИМКА: Ройтерс

