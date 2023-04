Полицията е арестувала 12-годишно момче по подозрение за убийство, след като жена е била блъсната от кола във Великобритания, съобщава Скай Нюз. BREAKING: A 12-year-old boy has been arrested on suspicion of murder and possession of a bladed article, following the death of a woman in her 60s, who was injured in a crash in Greenhill, Sheffield last night. Story to follow at https://t.co/ghn8UIeRmw

Picture: @AUlkeJP pic.twitter.com/aFF4ooFn8i — Sarah Marshall (@SarahMarshallNW) April 6, 2023

Жената, която е на около 60 години и не е идентифицирана, е намерена мъртва от служители в района на Грийнхил около 19:10 часа в сряда.

На място е изпратена линейка на Спешна помощ. BREAKING: Boy, 12, arrested on suspicion of murder after woman hit by car



A 12-year-old boy has been arrested on suspicion of murder after a woman was struck and killed by a car in Sheffield.



The woman in her 60s died at the scene after being found seriously injured in the… pic.twitter.com/Hvf5pp7QGL — YappApp (@YappAppLtd) April 6, 2023