Силен снеговалеж обхвана западните райони на Украйна, включително Лвов. Неочакваната зимна обстановка изненада много шофьори, които с настъпването на пролетта са сменили зимните гуми на автомобилите си.

По някои пътища трафикът е бил затруднен, наложила се е намесата на спасителни екипи, съобщи БНТ.