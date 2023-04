Протести в Грузия срещу водената от кабинета проруска политика

Хиляди протестиращи се събраха пред грузинския парламент в Тбилиси, за да се обявят срещу водената от правителството политика. Управляващата партия "Грузинска мечта" е обвинявана от опозицията, че вкарва в затвора политически опоненти и заглушава независими медии. Митингът беше организиран в подкрепа на хвърления в затвора Михаил Саакашвили.

Бившият президент излежава присъда от шест години затвор за злоупотреба с власт. Миналия месец протести принудиха правителството да се откаже от законопроект, който изискваше всяка неправителствена организация, получаваща пари от чужбина, да се регистрира като "агент за чуждестранно влияние", съобщи NOVA.

„В общи линии правим отново същото. Както през 1989 г. се борехме с проруското комунистическо правителство тук, по улиците на Тбилиси, точно по същия начин днес се борим с пропутинисткото правителство в Грузия. Имаме една и съща политическа задача - трябва да се отървем от контролираното от Русия правителство в Грузия”, заяви Гиорги Маргвелашвили,

президент на Грузия 2013-1018.

„Тук съм, защото Русия е окупатор, и смятам, че е мой дълг да съм тук с моите приятели и с родителите ми. Русия е окупатор и протестирам срещу това!”, категорична е Кети, жител на Тбилиси.