Поредна масова стрелба в Съединените щати – този път в сграда на банка в Луисвил, предаде „Асошиейтед прес“. Съобщава се за жертви.

Полицията публикува съобщение в Туитър, което призовава хората в града да избягват района на стрелбата.

„Има много жертви. Активен агресор“, пише още в социалната мрежа.

На място са изпратени няколко полицейски коли, както и линейки, които извозват пострадалите, предаде bTV.