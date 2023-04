Четирима са загиналите и осем ранените след поредната масова стрелба в американския град Луисвил, щата Кентъки, съобщи Си Ен Ен.

Масовата стрелба е била в сградата на банка в градчето. Двама от ранените са полицаи. Всички ранени са транспортирани в университетската болница в Луисвил. Двама от ранените, сред които и единият полицай, са в критично състояние.