Изригна вулканът Шивелуч на полуостров Камчатка (Видео)

На полуостров Камчатка изригна вулканът Шивелуч, предаде ТАСС, като се позова на Института по вулканология и сеизмология към Руската академия на науките.

Височината на стълба от вулканична пепел, избълван от вулкана, достигна 20 000 метра над морското равнище. According to the Russian Ministry of Emergency Situations, the ash cloud from the Shiveluch volcano eruption has spread over 500 km.



Ashfall in the village of Klyuchi (50 km from the volcano) is the worst recorded in the last 60 years: 8.5 cm of ash so far.



Заради облака от вулканична пепел, разнесъл се и над населени места в Уст-Камчатския регион, местните учреждения и училища останаха затворени, а на хората там бе препоръчано да не напускат домовете си. An eruption of the Shiveluch volcano began in Kamchatka, Russia . There was an ash emission for 20 km, several villages were covered by an ash cloud. The highest air hazard code has been declared

В едно от селата в района - Ключи, слоят вулканична пепел след изригването на Шивелуч е достигнал 8,5 сантиметра, което е рекорд в това населено място за последните 60 години. El volcán Shiveluch en Kamchatka, Rusia, entró en erupción y lanzó una columna de ceniza de 10 km de altura, cubriendo áreas cercanas y afectando el tráfico aéreo. Las autoridades han emitido una alerta naranja para los residentes y piden precaución

Същевременно в акваторията на Авачинския залив, край югоизточното крайбрежие на Камчатка бе регистрирано земетресение с магнитуд 4,5.