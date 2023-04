Семейство откри алигатор да плува в басейна на къщата им в американския щат Флорида. Той е дълъг над 2,4 метра.

Полицията в окръг Бревард са реагирали веднага на сигнала, подаден от семейството на 4 април.

Видео, разпространено от шерифската служба на окръг Бревард, показва как неканеният гост се къпе в басейна в задния двор на къщата, предаде bTV. A Florida sheriff’s deputy and a wildlife trapper wrangled an 8-foot alligator out of a swimming pool in Viera, FL pic.twitter.com/CuFfDWlUUJ — NowThis (@nowthisnews) April 10, 2023

От полицията предупреждават хората да внимават, защото през май и юни алигаторите стават чувствителни, тъй като започва тяхното чифтосване.