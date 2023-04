Стрелецът от Луисвил, който уби петима, е излъчвал на живо в Инстаграм (Видео)

Стрелецът от Луисвил, който уби петима в банка в градчето в понеделник, е излъчвал нападението на живо в Инстаграм. Мъжът е бил банков служител и е стрелял по свои колеги, съобщават от полицията.

Жертвите са били на възраст между 40 и 64 години.

Ранените са девет. Сред тях е полицай-новобранец, който е завършил служба само преди две седмици. 26-годишният Никълъс Уилт е бил прострелян в главата и е в критично състояние след мозъчна операция.

Полицията се е отзовала в рамките на три минути и е простреляла смъртоносно нападателя при размяна на изстрели.

Стрелбата е станала в Старата национална банка в центъра на града вчера около 08:30 ч. местно време, предаде OFFNEWS.

Калеб Гудлет разказва пред местните медии, че съпругата му, служителка в банката, се заключила в трезора, когато започнало нападението. Други свидетели описват, че са видели престрелката между полицаите и самотния нападател.

Губернаторът на щата Кентъки Анди Бешир заяви, че сред жертвите е и неговият "невероятен приятел" Томи Елиът, старши вицепрезидент в банката.