Мощна пясъчна буря удари Пекин, над 400 милиона души са засегнати (Видео)

Силна пясъчна буря е обхванала китайската столица Пекин и други райони на Северен Китай, като по данни на министерството на екологията и околната среда около 409 милиона души са засегнати от природната стихия, съобщава вестник "Глоубъл таймс", цитиран от ДПА.

Снощи индексът на замърсяване на въздуха в Пекин се е повишил значително над горната граница на скалата и е достигнал 1300, като по тази скала за "нездравословни" се смятат нивата над 150.

Бурята е намалила видимостта до няколко десетки метра. North China is experiencing a sand storm, fairly frequent in spring when winds are predominantly from the northwest and the ground is still very dry from the arid winter. This video posted by 第八日 from Ningxia. pic.twitter.com/GoeffvZBHC — Wild Beijing 北京自然 (@BirdingBeijing) April 11, 2023

Стихията е дошла от Южна Монголия и е засегнала и други северни региони, сред които Вътрешна Монголия, Хейлунцзян и Синцзян. Засегнатата площ възлиза общо на 2,29 милиона квадратни километра.

От началото на годината в Северен Китай са регистрирани повече пясъчни бури от средното за последното десетилетие, сочат данни на китайския метеорологичният център, предаде БТА.

Тази сутрин индексът на замърсяване на въздуха в Пекин все още е бил 900 и над града е имало облак прах, който се е разпръснал по-късно през деня след усилване на ветровете.