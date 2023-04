Днес на полуостров Камчатка изригна вулканът Шивелуч. An eruption of the Shiveluch volcano began in Kamchatka, Russia . There was an ash emission for 20 km, several villages were covered by an ash cloud. The highest air hazard code has been declared - social networks pic.twitter.com/Sxd6I9snxj — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) April 10, 2023

Заради облака от вулканична пепел, разнесъл се и над населени места в Уст-Камчатския регион, местните учреждения и училища останаха затворени, а на хората там бе препоръчано да не напускат домовете си. I’ll leave you all with this one 🙃



Looks like it’ll need a chisel rather than duster to clean that mess up….



G’night 💤



vid: KGBSRAS #Shiveluch #volcano #russia #eruption #cement pic.twitter.com/R264Q2Pq1k — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) April 11, 2023

Вижте как изглежда Ключи в Камчатка след изригването на вулкана в нашата галерия.

Коли покрити с вулканичен прах след изригването на вулкана Шивелуч в селището Ключи на полуостров Камчатка, Русия СНИМКА: Ройтерс

