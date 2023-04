Намериха изчезнала преди дни жена жива в потънал джип в САЩ

Жена, обявена за изчезнала, е открита жива в джип, който паднал в езеро в Тексас, съобщават от полицията.

Черният джип на жената е бил почти потънал. Той е открит в петък в Lake o' the Pines в източната част на щата, според пресцентъра на шерифа на окръг Марион (MSCO).

Той е забелязан от рибар на около 12 метра от рампата за лодки на Woody's Camp. A fisherman called authorities after spotting the black Jeep about 40 feet away from a boat ramp on Lake O' the Pineshttps://t.co/6txmuE5dtG — NBC New York (@NBCNewYork) April 12, 2023

Жена е била обявена за издирване от полицейското управление в Тексас в Лонгвю. Тя е намерена жива в потопения автомобил. Жената е била в неизвестност от два дни, пише bTV.

Снимки от мястото, публикувани във Фейсбук от полицията, показват, че джипът е почти изцяло покрит с вода.

Жената е настанена в болница. Не е ясно нейното състояние.