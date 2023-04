Емине Джапарова: Украйна иска по-тесни и здрави отношения с Индия (Видео)

Украйна иска да установи "по-здрави и тесни отношения" с Индия, каза днес в Делхи украинският заместник-министър на външните работи Емине Джапарова, цитирана от Франс прес.

Представители на двете страни проведоха първите си разговори след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Джапарова "подчерта желанието на Украйна да изгради по-здрави и тесни отношения с Индия", съобщи индийското министерство на външните работи в изявление. Тя е провела разговори по глобални въпроси от взаимен интерес, за икономиката, отбраната и дори за хуманитарна помощ.

По време на разговорите си Джапарова поиска и лекарства и медицинско оборудване за Украйна, която воюва с Русия, стар съюзник на Индия.

Тя предаде и писмо от украинския президент Володимир Зеленски до индийския премиер Нарендра Моди, съобщи индийското външно министерство.

Говорейки вчера пред индийски мозъчен тръст в Делхи, Джапарова каза, че Индия "може да играе по-голяма роля", за да съдейства за прекратяване на войната в Украйна.

"Приветстваме всяко усилие за разрешаване на конфликта", заяви тя. #WATCH |"We respect decision of sovereign country, India to build up relations with other countries...but there should be consideration of pragmatic approach.Being with Russia is on being the wrong side of history...":Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine Emine Dzhaparova pic.twitter.com/sDI0RFCrMZ — ANI (@ANI) April 11, 2023

Джапарова добави, че съветникът по националната сигурност на Индия Аджит Довал е добре дошъл в Киев, ако желае.

"Нека Украйна бъде видима в Индия ... нека Украйна разкаже собствената си история", призова тя, като призова също Индия да използва своето ротационно председателство на Г-20, за да привлече вниманието към конфликта в нейната страна.

Дългогодишните връзки на Индия с Русия в областта на сигурността я поставиха в деликатна дипломатическа позиция, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Въпреки че призова за прекратяване на военните действия в Украйна, Индия нито веднъж не е осъдила руската инвазия.

Нарендра Моди каза миналата година на руския президент Владимир Путин, че "не е време за война" - забележка, която обикновено се възприема като укор.

Индия, която внася голяма част от военната си техника от Русия, от която е зависима, трябва да се стреми да поддържа баланс, тъй като сътрудничеството й в областта на сигурността със западните страни се увеличава.

Азиатският гигант се възползва от вноса на руски суров петрол на по-ниски цени, устоявайки на натиска на Запада да изолира Москва, избирайки вместо това да засили търговските си връзки, които помагат на Индия да смекчи инфлацията, като същевременно ѝ спестяват изразходването на държавни средства, посочва АФП.