Откриха гробницата на управителя на храма на Амон в некропол край Кайро

Археологическа експедиция, ръководена от нидерландски и италиански учени, откри останките от гробница на високопоставен сановник в некропола Сакара край Кайро, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Гробницата датира от началото на Деветнадесетата династия на Древен Египет, която обхваща периода от 1292 пр.н.е. - 1186 пр.н.е. Тя принадлежи на мъж на име Панехси, който е бил управител на храма на Амон.

Погребалната сграда е разположена върху площ с размери осем на тринайсет метра. Състои се от малък храм, три олтара, двор с колони и подземни камери.

Стените на комплекса са украсени с цветни релефи на Панехси, съпругата му Байа, жреци и приносители на дарове. Едно от изображенията показва как семейството оказва почит на богинята на любовта Хатор заедно с жрец, облечен в леопардова кожа, който пръска вода.

Изследователите са открили и четири олтара на други гробници от същия период. Една от тях принадлежи на "производител на златно фолио за съкровищницата на фараона".

Сакара е некропол на древноегипетската столица Мемфис. Там се намира известната стъпаловидна пирамида на фараона Джосер, смятана за първото каменно архитектурно съоръжение в света, предаде БТА.