Трети ден младите лекари в Англия стачкуват за по-високи заплати (Видео, снимки)

Трети ден продължава стачката на младите лекари в Англия. Тя продължи 96 часа и доведе до отмяната на над 350 000 прегледа, включително на планови операции.

Това е най-продължителната стачка в здравеопазването, въпреки че по-рано имаше стачни действия на медицинските сестри, парамедиците и други служители в бранша.

За разлика от предишни протести, този път Британската медицинска асоциация – синдикатът на младшите лекари, няма да прави изключение за работещите в спешните отделения на болниците. Това доведе до обвинения, че лекарите рискуват животите на потенциалните си пациенти.

Striking for #PayRestoration #JuniorDoctorsStrike #JuniorDoctorsStrike #the_bma at Royal Derby hospital pic.twitter.com/NRi9Kua3dd — Alex Murray (spike) (@spikeydragon) April 13, 2023

Протестиращите казват, че стачкуват колкото за безопасността на пациентите, толкова и за заплащането с. Те изтъкват, че сегашните нива на заплащане, близки до минималното за страната, вредят на набирането на персонал и водят до това много лекари да изоставят професията си. В момента близо 6 милиона пациенти изчакват за преглед при специалист в болница между 6 и 18 седмици, предаде bTV.

Стажантите в Англия дори са готови да стачкуват цяла седмица, за да осигурят исканото от тях увеличение на заплатите с 35%. Според министъра на здравеопазването Стив Баркли то е абсолютно нереалистично.