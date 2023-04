Български полицай с ключова роля при разкриването на убийство в САЩ (Видео)

Congratulations on job well done to Detective David Ivanov from B.A.P.A. on solving this horrific murder in Chicago! Watch the full video for the conclusion of Detective Ivanov's investigation. Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/bapapolice/ Visit us at: www.bapa-police.com 🇧🇬 Поздравления на чикагския детектив Давид Иванов от Б.А.П.А., за неуморната работа, която доведе до разкриването и ареста на убиеца в това ужасно престъпление! Гледайте цялото видео за развръзката на разследването на детектив Иванов. Следвайте ни и в Инстаграм: https://www.instagram.com/bapapolice/ Посетете нашата интернет страница на адрес: www.bapa-police.com #bapa #bulgariansinamerica #police #policeassociation #bulgariandescent #uspolice #lawenforcement #бапа #българиполицаи #българивамерика #американскиполицаи