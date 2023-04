Кучето на ирландския президент не хареса Джо Байдън, посрещна го с лай (Видео)

Ирландският президент отглежда две кучета от породата Бернски зененхунд

Световноизвестното куче на ирландския президент Майкъл Д. Хигинс не хареса Джо Байдън. Животното, с име Миснеах, посрещна американския президент с лай.

Президентът на САЩ посети дома на ирландския президент в Дъблин по време на визитата си в Ирландия.

Ирландският президент отглежда две кучета от породата Бернски зененхунд. Кучетата му често присъстват на официални събития и са звезди в социалните мрежи. Казват се Миснеах, което означава смелост, и Брод - гордост, пише Irish Times.

Миснеах показа характер по време на визитата на Байдън. Американският президент се запъти към кучето с намерение да го погали, но животното започна да лае. Джо Байдън и съпругата му решиха да останат на дистанция. irish president’s dog is most americans. want nothing to do with this guy. https://t.co/Ke3DHUIXuf — joefis (@joefis) April 13, 2023

В социалните мрежи веднага се появиха шеговити коментари относно случката.

"Може би Миснеах подкрепя Тръмп", пишат потребители.