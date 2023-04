Доналд Тръмп дава показания в прокуратурата в Ню Йорк (Видео, снимки)

Бившият президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в канцеларията на главната прокурорка на щата Ню Йорк Летиша Джеймс, за да даде показания за втори път във връзка с правния спор относно бизнес практиките на компанията му, съобщи Асошиейтед прес.

"Президентът Тръмп е не само готов, а и няма търпение да даде показания днес пред главната прокурорка", заяви неговата адвокатка Алина Хаба. "Той поддържа твърдо позицията си, че няма какво да крие и очаква с нетърпение да информира главната прокурорка за огромния успех на мултимилиардната си компания", добави тя. Тръмп пристигна с кортеж пред сградата на нюйоркската прокуратура

Летиша Джеймс заведе дело срещу Тръмп миналата година с мотивите, че той и семейството му са подвели банки и бизнес съдружници, давайки им фалшива информация за притежаваните от организацията на Тръмп средства и активи. Делото не е свързано с обвинението, заведено от окръжния прокурор на Манхатън, което доведе до първото в историята на САЩ обвинение по наказателно дело, насочено срещу бивш президент, предаде БТА.