Проливни дъждове затвориха летището в Маями (Видео)

Проливни дъждове предизвикаха днес наводнения в Маями в щата Флорида и заставиха местните власти да затворят училищата там. Затворено най-малко до утре сутринта местно време е и международното летище във Форт Лаудърдейл, предаде Франс прес.

За 24 часа само във Форт Лаудърдейл, който се намира северно от Маяви, паднаха 635 милиметра дъжд, което е доста над рекорда за април, поставен през 1979 г. и възлизащ на 370 милиметра за 24 часа, предаде БТА.