Вижте младежа, обвинен за теча на данни от Пентагона, гвардеец от ВВС на САЩ (Видео, снимки)

Бил IT специалист в секретното звено, но и лидер на онлайн тийнейджърска чат група

Гвардеец от военно-въздушните сили на САЩ е обвинен за изтичането на секретните мейли от Пентагона и днес ще се яви в съда в Бостън, предаде Би Би Си.

21-годишният Джак Тейшейра беше арестуван от ФБР в дома си вчера. Отведен е по къси панталони и тениска, докато хеликоптери кръжаха над къщата. Airman Jack Teixeira was arrested by the FBI earlier today and is accused of distributing classified documents.



…I hear Leavenworth sucks this time of year.



pic.twitter.com/gRZeyyVw0j — Ryan Shead (@RyanShead) April 13, 2023

Според медиите Тейшейра е сочен за лидер на онлайн чат група, съставена предимно от тийнейджъри, където за първи път преди месеци се появяват документите.

Срещу него е повдигнато обвинение за неразрешен теч на класифицирана информация. Мейлите са окачествени от Вашингтон като създаващи рискове за националната сигурност. As Attorney General Merrick Garland provides an update over the arrest of 21-year old US Intel leaker Jack Douglas Teixeira, questions explode online. 1- How were authorities able to track him down within a week and not SCOTUS leaker? 2. What about the J6 bomber? Epstein list? pic.twitter.com/a7KvzuvpQ5 — Simon Ateba (@simonateba) April 13, 2023

Самият Тейшейра е работил като ИТ специалист в разузнавателното звено.

Според някои е бил скептичен към правителството, но негови приятели уточниха, че той не е чуждестранен агент.

Той се е присъединил към Националната гвардия през 2019 г.