Вижте как Ева Кайли излиза от затвора (Видео, снимки)

Заподозряната в корупционен скандал бивш заместник-председател на ЕП Ева Кайли излезе от затвора Харен, след като белгийските власти решиха мярката ѝ да бъде „домашен арест“. Тя ще носи електронна гривна за проследяване. Ева Кайли излиза от затвора СНИМКА: Ройтерс

Тя ще се върне в Брюксел и ще бъде поставена под „домашен арест“. Ева Кайли на излизане от затвора СНИМКА: Ройтерс

Новото ежедневие на гръцката евродепутатка изисква оттук нататък тя да живее сама с непълнолетната си дъщеря в апартамента си в Брюксел. Ева Кайли излиза от затвора СНИМКА: Ройтерс

Тя следва също така да предостави телефонния си номер за връзка с белгийските власти и винаги да бъде на разположение на същия номер. Ева Кайли излиза от затвора СНИМКА: Ройтерс

Кайли е длъжна да носи гривната по всяко време и да не се мести от апартамента си, с изключение на това да се обърне към съда, на лекар или поради форсмажорни обстоятелства и винаги след консултация с белгийската прокуратура. Адвокатът на Ева Кайли Михалис Димитракопулос СНИМКА: Ройтерс