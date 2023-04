Намериха телата на трима италианци, изчезнали след лавина в Алпите

Италиански спасители намериха днес телата на трима души, изчезнали вчера след лавина в Алпите, недалеч от границата на Италия с Франция.

Телата на тримата загинали, които са италианци, бяха намерени тази сутрин, заяви пред Франс прес говорител на алпийската спасителна служба, предава БТА. Bodies of three Italian skiers found after avalanche https://t.co/AF421Hxmqj pic.twitter.com/Qmjy0vBpk9 — Singapore Italian Association (@italysingapore) April 14, 2023

Водачът на връхлетяната от лавина група планинари успял да се измъкне от лавината и да се добере до спасителите, които започвали своето търсене. Сега той е в болница, но състоянието му не е тревожно, поясниха от спасителната служба.